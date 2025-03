Setmana de dubtes a les borses

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

La setmana ha estat marcada per les reunions dels bancs centrals i els comentaris del Banc Central Europeu. Els indicadors macroeconòmics van mostrar signes de solidesa, tant en el creixement com en el mercat laboral, així com una moderació de les pressions inflacionàries a banda i banda de l’Atlàntic. Els inversors es mantenen prudents davant un entorn geopolític tens i l’escalada de la guerra comercial, especialment als Estats Units. En aquest escenari, el to de Wall Street durant la setmana va estar marcat pels retrocessos, després d’una altra obertura en vermell ahir. El Nasdaq 100 continua sent el selectiu més castigat, amb una caiguda acumulada elevada el 2025, afectat pel retrocés de les Set Magnífiques –les grans tecnològiques com Apple, Meta i Microsoft. A l’Àsia, el Nikkei japonès va cedir un 0,20%, però va aconseguir un avanç setmanal del 0,75%. En canvi, el Hang Seng xinès va corregir un 2,19% l’última sessió, esborrant les pujades inicials de la setmana impulsades pels plans de reactivació del consum intern anunciats per Pequín. Malgrat el retrocés setmanal de l’1,89%, l’índex es manté com el millor en rendiment acumulat del 2025. En matèries primeres, l’or va destacar novament en assolir i superar la barrera dels 3.000 dòlars per unça, marcant màxims històrics i acumulant una revaloració de doble dígit en menys de tres mesos. El petroli iniciava la jornada europea repuntant, en un context geopolític tens marcat pel trencament de l’alto el foc a Gaza, i l’acord de treva entre Ucraïna i Rússia per evitar atacs a infraestructures energètiques.