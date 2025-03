Els bancs centrals compleixen les previsions

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir mixtes, però a mitja sessió la tendència es va girar cap a pèrdues superiors a l’1% després de les declaracions de Christine Lagarde. La presidenta del Banc Central Europeu va comparèixer l’endemà que la Fed mantingués els tipus d’interès inalterats en el rang del 4,25%-4,50%. Va advertir que uns aranzels nord-americans del 25% podrien arribar a impactar el creixement de la zona euro en uns 0,3 punts percentuals el primer any. De fet, el mateix banc central va revisar a la baixa el creixement en 0,2 punts percentuals tant per al 2025 com per al 2026, en el butlletí econòmic. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van obrir novament a la baixa, després d’un breu repunt la sessió anterior, impulsat pel to més moderat de Jerome Powell, en argumentar que els aranzels seran transitoris, alhora que va tranquil·litzar els temors sobre una recessió. En aquest context, la setmana ha estat clarament marcada per les reunions de diversos bancs centrals a escala global. Tant la Reserva Federal com el Banc del Japó van optar per mantenir els tipus sense canvis, una decisió que es va repetir ahir al Regne Unit i a la Xina. El Banc d’Anglaterra va deixar els tipus en el 4,50%, igual que el Banc Popular de la Xina, el qual va mantenir les taxes de préstec preferencial a un i cinc anys en el 3,10% i el 3,60%, respectivament. En canvi, el Banc Nacional de Suïssa va retallar el tipus de referència en 25 punts bàsics, tal com s’esperava. En conjunt, el panorama de la política monetària es manté prudent, sigui per l’ajustada relació entre creixement, mercat laboral i inflació, o per l’augment d’incerteses derivades de la guerra aranzelària en curs.