Les borses europees en verd, pendents de la Fed

Les borses europees van obrir amb lleugeres baixades, però van canviar al verd, a mitja sessió, després de conèixer la dada d’inflació de la zona euro. En concret, l’IPC general es va moderar dues dècimes fins al 2,3% interanual al febrer, per sota tant del registre del gener, que va ser del 2,5%, com de l’estimació dels analistes, que preveien només una dècima. L’IPC subjacent, que exclou energia i aliments, també va reduir el ritme de creixement una dècima, fins al 2,6%, en línia amb les previsions. Aquest descens es va explicar principalment per un menor encariment de l’energia (0,2%) respecte al mes anterior, mentre que els serveis van continuar liderant la pujada de preus (3,7%). Per països, França (0,9%) i Irlanda (1,4%) van registrar les taxes més baixes, mentre que les més altes es van donar a Hongria (5,7%) i Romania (5,2%). En conjunt, les dades d’inflació millors que les esperades van donar un respir als mercats en una conjuntura marcada per les tensions comercials amb els EUA, la negociació de pau a Ucraïna i el rearmament a Europa. A l’altra banda de l’Atlàntic, a Wall Street van obrir en positiu. Els mercats obrien sense la referència clau de la jornada, la reunió de política monetària de la Reserva Federal, tot i que els analistes no s’esperaven canvis en els tipus d’interès. El més rellevant era la roda de premsa posterior del president, Jerome Powell, i el missatge de cautela encara que optimista que podria donar. Amb aquesta premissa, Wall Street obria en verd. Les borses europees obrien amb l’anunci del Banc del Japó de mantenir els tipus d’interès en el 0,5%.