Atents avui a la decisió de la Reserva Federal

Les borses europees van obrir amb pujades moderades en una jornada marcada per l’atenció en diversos esdeveniments clau: la reunió entre Trump i Putin sobre un possible alto el foc a Ucraïna, la votació al Bundestag per flexibilitzar les restriccions fiscals i la publicació de la confiança inversora a la zona euro. En aquest context, el DAX alemany va ser un dels índexs que van liderar els avanços a l’inici de la sessió, impulsat per l’expectativa d’aprovar un aixecament del sostre de deute, una mesura que permetria incrementar la despesa en defensa i infraestructures. Aquesta reforma fiscal alemanya es considera un primer pas cap a una revisió més àmplia de les polítiques fiscals a escala europea per reforçar el rearmament del continent.

Als Estats Units, Wall Street va obrir amb caigudes, revertint la tendència positiva que hi va haver la jornada anterior. En l’àmbit macroeconòmic va destacar la confiança inversora a Alemanya, que es va disparar el mes de març fins als 51,6 punts. No obstant això, la notícia va provocar un nou repunt en les rendibilitats dels bons sobirans europeus. Als Estats Units la producció industrial va créixer un 0,7% al febrer, registrant el major avanç en un any, impulsada per un repunt del 0,9% en la fabricació manufacturera, especialment en el sector automobilístic. Paral·lelament, es va confirmar el nomenament de Michelle Bowman com a vicepresidenta de supervisió de la Reserva Federal, en una clara aposta de Trump per suavitzar la regulació bancària i revisar els requeriments de capital imposats després de la crisi financera del 2008.