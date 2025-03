Atenció a la Fed i la inflació de l’eurozona

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades moderades prop del 0,5%, seguint la tendència del tancament de divendres passat. No obstant això, la setmana anterior havia finalitzat amb pèrdues per a la majoria d’índexs a banda i banda de l’Atlàntic, amb l’EuroStoxx 50 i l’S&P 500 registrant una caiguda setmanal de l’1,17% i el 2,27%, respectivament. A Wall Street els índexs seguien la tendència europea i obrien amb lleugeres pujades. A l’Àsia, el Nikkei japonès va avançar un 0,95%, mentre que el Hang Seng xinès va pujar un 0,77%, en una sessió amb referències mixtes. Avui el president nord-americà, Donald Trump, i el líder rus, Vladímir Putin, tenen previst reprendre les converses sobre una possible treva en la guerra a Ucraïna. L’agenda de la setmana ve carregada, destacant la inflació de l’eurozona, i la reunió de la Reserva Federal (Fed) de demà, en què s’espera que anunciarà la seva decisió sobre els tipus d’interès. Els analistes no preveuen canvis en els tipus. Ahir en l’àmbit macroeconòmic als Estats Units es van conèixer la producció industrial i les vendes al detall, que van créixer un 0,2% al febrer, per sota de l’esperat (0,6%), mentre que la dada del gener es va revisar a la baixa fins a un -1,2%, aprofundint la caiguda inicial. Tot i ser les dades lleugerament més febles, les xifres no dissipen del tot els dubtes sobre la resistència del consumidor nord-americà, especialment enmig de la incertesa econòmica i les polítiques comercials de Trump. En política monetària, el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, va assenyalar que s’espera una moderació de la inflació.