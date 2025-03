La inflació dels Estats Units tranquil·litza els mercats

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

El conjunt d’índexs europeus va mostrar una tendència general alcista, amb alguns mercats destacant per pujades significatives. L’Euro Stoxx 50, representatiu de tots, va sumar un 0,97%, situant-se en 5.361 punts. L’excepció va ser l’Ibex 35, que va cedir terreny (0,71%) arrossegat per Inditex. El gegant tèxtil espanyol es va desplomar més d’un 7%, tot i haver presentat uns resultats empresarials que superaven les previsions d’ingressos i benefici, perquè els dubtes sobre el ritme de creixement futur ha pesat més sobre el sentiment inversor. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van obrir amb pujades destacades després d’un seguit de sessions molt negatives. L’S&P 500 se situava en els 5.617 punts, escalant gairebé un 1%, mentre que el Nasdaq, referència de les empreses tecnològiques, liderava les borses amb una alça de prop de l’1,60% en horari de tancament europeu. L’impuls va venir de la publicació de la inflació dels Estats Units, que va alleujar les preocupacions inflacionàries en un context d’incertesa sobre l’alentiment econòmic, el mercat laboral i les tensions comercials. Així, l’IPC general es va moderar dues dècimes al febrer, situant-se en el 2,8% interanual, per sota tant de la previsió del consens d’analistes del 2,9% com del 3% registrat al gener. Paral·lelament, l’IPC subjacent, que exclou els elements més volàtils, també es va moderar dues dècimes, fins al 3,1%. El principal factor que va dirigir la desacceleració de dues dècimes d’aquesta referència va ser el component de serveis, que va passar del 0,5% al 0,3%, i més concretament el de l’habitatge.