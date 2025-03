Atents avui a l’IPC dels Estats Units

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després de la forta caiguda a banda i banda de l’Atlàntic. Als EUA els principals índexs de Wall Street en contra del pronòstic van tornar a obrir amb caigudes, després de l’enfonsament de la jornada prèvia, en què el Nasdaq 100 i les set magnífiques van cedir prop d’un 4%. L’atenció inversora es va centrar en l’enquesta JOLTS d’ofertes de feina després de les dades negatives del mercat nord-americà. Avui estarà atent a l’IPC del mes de febrer als Estats Units, una referència clau per a les expectatives de política monetària. A l’Àsia, la borsa japonesa va prolongar la caiguda després d’una revisió a la baixa del PIB del quart trimestre de 2024. En contrast, el Banc d’Espanya va tornar a elevar la previsió de creixement del PIB per al 2025 fins al 2,7%, dues dècimes més que en la seva estimació anterior. Pel que fa a la política monetària, el membre del BCE Olli Rehn va assenyalar que l’augment de la despesa en defensa a Europa no aturarà les baixades de tipus d’interès. Tot i aquest missatge, les rendibilitats dels bons sobirans europeus a llarg termini van continuar ampliant-se, ja que el canvi de règim fiscal a Alemanya implicarà un major volum d’emissió de deute públic. Als EUA la rendibilitat del Treasury a 10 anys es va situar en nivells del 4,2%. Volkswagen va presentar resultats amb un benefici operatiu del 15% inferior el 2024 i va reduir el dividend un 30%. Tot i això, les accions del fabricant automobilístic inicialment van pujar gràcies a la previsió d’un augment del 5% en els ingressos per al 2025, però durant la jornada va anar de més a menys.