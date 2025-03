La incertesa comercial tenyeix de vermell les borses

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes i a mesura que passava el dia el to es va girar a la baixa, enmig de la guerra d’aranzels i la incertesa sobre l’augment del deute a Europa. La caiguda es va aprofundir amb l’obertura de Wall Street, que novament queia amb força, en especial el sector tecnològic. Europa havia tancat la setmana anterior amb un avanç pràcticament pla del 0,09% a l’EuroStoxx 50, en un context de volatilitat i amb una pujada significativa de les rendibilitats dels bons sobirans europeus, destacant el major repunt en el rendiment dels bons alemanys a llarg termini des de la reunificació del país el 1990. Un dels darrers catalitzadors negatius van ser les dades laborals americanes mixtes de divendres passat i els creixents temors a una desacceleració del creixement. Des de l’Àsia, el Hang Seng va corregir un 1,85% després d’una pujada setmanal del 5,62%. Aquest retrocés va tenir lloc per una dada d’IPC negativa al febrer per primera vegada des del gener del 2024, afectada per la caiguda dels preus dels aliments i les begudes alcohòliques. A més, ahir van entrar en vigor els nous aranzels de la Xina del 10% i el 15% als productes agropecuaris nord-americans en resposta a les tarifes addicionals del 20% aplicades per Washington. En l’àmbit macroeconòmic es van conèixer les xifres de producció industrial d’Alemanya, que van avançar un 2% al gener, superant l’1,6% esperat pel consens d’analistes i revertint la caiguda del mes anterior (-1,5%). Aquesta setmana estarà marcada per l’evolució del conflicte comercial i la despesa militar europea.