El PIB de l’eurozona sorprèn positivament

Les borses europees van obrir amb caigudes de l’1% després del tancament negatiu de Wall Street amb un context geopolític i econòmic que es manté incert, pendents de les dades macroeconòmiques del mercat laboral americà que va sorprendre recolzant la possibilitat que la Reserva Federal podria mantenir la fulla de ruta de baixades de tipus. En l’àmbit macroeconòmic, el PIB del quart trimestre del 2024 de la zona euro es va revisar a l’alça. En termes trimestrals, l’avanç va ser del 0,2%, superant el 0,1% estimat inicialment. Així, el creixement de l’eurozona va tancar el 2024 amb un 1,2% interanual, davant del 0,9% estimat, sorprenent positivament els analistes. Des de l’Àsia, el ministeri de Comerç de la Xina va informar que les exportacions van augmentar només un 2,3% al febrer, molt per sota de l’objectiu del 5%, enmig de l’impacte dels nous aranzels dels Estats Units. Els exportadors s’han afanyat a avançar els enviaments davant l’escalada comercial, amb la primera ronda d’aranzels del 10% entrant en vigor el 4 de febrer i una segona el 4 de març, elevant la càrrega total al 20%. Els analistes alerten que, amb la previsió de més mesures proteccionistes, les empreses continuaran accelerant operacions per minimitzar l’impacte. Des dels EUA, el mercat laboral va mostrar resistència al febrer, però amb dades per sota de les expectatives. Les nòmines no agrícoles van augmentar en 151.000, per sobre de gener però menys del previst pel consens, mentre que la taxa d’atur es va mantenir estable en el 4%. Els salaris van créixer un 4% interanual, per sota del 4,1% del gener.