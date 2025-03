El BCE rebaixa els tipus i canvia el to del discurs

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades generalitzades, amb l’EuroStoxx 50 superant els 5.500 punts i l’Ibex 35 assolint els 13.300 punts. L’impuls es va deure, en part, a la decisió dels Estats Units de posposar els aranzels al sector automobilístic, obrint la porta a noves negociacions i reduint el risc d’una guerra comercial imminent. Els mercats iniciaven la jornada pendents de la reunió prevista ahir al migdia del BCE. L’organisme va retallar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, situant el tipus de dipòsit en el 2,5%, i va adoptar un to menys restrictiu, fet que podria anticipar futures retallades. La borsa alemanya tornava a ser de les més beneficiades a l’obertura, celebrant la reforma del fre de deute. El DAX obria pujant amb força, destacant el bon comportament de companyies com DHL (11,97%) després de l’anunci que augmentarà les recompres i que té previst implantar una forta retallada de personal. També va destacar Siemens Energy pujant un 9,17% o Lufthansa (8,76%). A Europa van destacar els resultats presentats per la companyia aèria Air France-KLM, que van ser superior a les estimacions dels analistes, fet que va donar ales a la companyia, amb pujades intradia del 25%. La volatilitat geopolítica recent, amb el debilitament del suport dels Estats Units a Ucraïna i els aranzels, ha generat forts moviments als mercats. En aquest context d’incertesa, la borsa xinesa s’ha erigit com la gran guanyadora, amb el Hang Seng revaloritzant-se prop d’un 20% el 2025, duplicant els guanys del DAX. En to de Bancs Centrals, el BCE va reduir els tipus d’interès en 25 punts bàsics.