La rendibilitat de bons sobirans europeus es dispara

Les borses europees van obrir amb pujades destacades, prop de l’1,5%, després de les fortes caigudes de la sessió anterior per la incertesa de la guerra comercial. Va destacar el DAX alemany, que va rebotar amb força, recuperant part del terreny perdut la jornada precedent, en què havia estat el selectiu més castigat. Els sectors amb millor comportament van ser el financer, el dels materials i l’industrial, especialment la subpartida de defensa, impulsada per l’anunci del govern alemany que invertirà 500.000 milions de dòlars en despesa militar, deixant de banda els límits de deute després d’haver arribat a un acord històric entre l’SPD i el CDU. Això, juntament amb certa relaxació de la guerra comercial, després del comentaris del secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, que va indicar que hi ha una alta probabilitat que el president americà, Donald Trump, arribi a un acord amb el Canadà i Mèxic per moderar els aranzels prèviament anunciats. L’acord a Alemanya va tenir un fort impacte a la renda fixa, amb les rendibilitats dels bons sobirans europeus disparant-se davant l’augment previst de l’emissió de deute per finançar aquesta despesa. En concret, el bo alemany a 10 anys va escalar més de 20 punts bàsics, superant el 2,70%, la major pujada des del 2022. El mercat de divises també es va moure amb força i l’euro es va apreciar per sobre d’1,07 dòlars intradia, assolint màxims de tres mesos i allunyant-se de la paritat. Als Estats Units, Wall Street va iniciar la sessió amb pujades, després de dos tancaments negatius. A l’Àsia, el Hang Seng va repuntar amb força.