La guerra comercial genera por a les borses

Les borses europees van obrir amb fortes caigudes, superiors a l’1%, coincidint amb l’entrada en vigor dels aranzels dels Estats Units sobre les importacions de la Xina (10%) i de Mèxic i el Canadà (25%). Les pèrdues més notables es van registrar al sector financer, mentre que el sector de defensa i armament van liderar els guanys, gràcies al pla de la Unió Europea per mobilitzar 800.000 milions d’euros en despesa militar. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va presentar ahir una estratègia basada en la suspensió de les regles fiscals per a la defensa, 150.000 milions en préstecs i la redistribució de partides del pressupost comunitari. Des de l’Àsia, el Nikkei japonès va cedir un 1,20%, mentre que el Hang Seng xinès va baixar un 0,28%. En resposta a Trump, Pequín va confirmar que, a partir del 10 de març, imposarà aranzels del 15% sobre les importacions americanes de diversos aliments i materials, com el pollastre, el blat de moro i el cotó, i del 10% a la soja, la carn de porc i boví, productes aquàtics, fruites i lactis. A més, el govern xinès va suspendre ahir la importació de troncs procedents dels Estats Units i va indicar que obriria una investigació contra el gegant tecnològic Google. Amb aquest moviment, s’activa formalment la guerra comercial. Per la seva banda, Trump va advertir que la Xina s’exposa a un possible increment de les taxes addicionals fins al 20%. En aquest context, Wall Street va obrir la sessió novament en vermell aprofundint les caigudes viscudes la jornada anterior, molt negativa per als principals índexs nord-americans especialment pel selectiu tecnològic, Nasdaq 100 que va caure prop del 3%. La taxa d’atur de la zona euro va baixar fins al 6,2%.