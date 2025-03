El deflactor del PCE americà no decep

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb baixades moderades l’última jornada de la setmana i del mes. Tot i el retrocés setmanal, els índexs europeus van tancar el febrer amb guanys. A l’Àsia, els mercats van corregir ahir, amb el Nikkei japonès cedint un 2,88% i el Hang Seng xinès caient un 3,28%, després que Trump anunciés l’avançament dels aranzels al Canadà, Mèxic i la Xina del 2 d’abril al 4 de març. En l’àmbit macroeconòmic, es va publicar l’índex de preus de consum de despesa personal (PCE) als Estats Units, un indicador inflacionari molt seguit per la Reserva Federal en la presa de decisions sobre política monetària. El deflactor del PCE va caure fins al 2,6%, marcant una lectura intermensual del 0,3%, tal com esperaven els analistes. La xifra es va aproximant a l’objectiu de la Reserva Federal del 2%, allunyant lleugerament les pors inflacionistes a conseqüència de les polítiques que pretén implantar Donald Trump. A Europa, el PIB de França del quart trimestre del 2024 es va moderar fins al 0,6% interanual, per sota tant de la dada del trimestre anterior, que va ser concretament un 1,2%, com de la previsió del consens de mercat del 0,7%. L’avanç trimestral va ser negatiu, amb una caiguda del 0,1%, confirmant la difícil situació econòmica actual de França, amb un creixement pràcticament nul. D’altra banda, la inflació gal·la mensual va caure per sota de les previsions, situant-se en un 0,2% al febrer. A Alemanya, la taxa d’atur del febrer es va mantenir estable respecte al mes anterior en el 6,2%, en línia amb l’estimat. El mercat de criptoactius està sent castigat.