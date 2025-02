La clau de la jornada, el PIB americà

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la sessió amb pujades destacades, superant l’1% a la majoria d’índexs de la regió a mitja jornada. A l’obertura de Wall Street els principals selectius americans van rebotar després de dues sessions consecutives de pèrdues contundents, especialment l’índex tecnològic, que havia estat llastat per la fortalesa de la IA xinesa i els temors als aranzels de Trump. L’atenció inversora es va centrar en els resultats de Nvidia, que van mantenir els mercats en suspens fins al tancament de la sessió americana. A l’Àsia, el Hang Seng xinès va repuntar un 3,16% impulsat pels valors tecnològics i ja acumula prop d’un 19% de rendibilitat des de principi d’any. Amb aquest context i recolzades pel canvi de tendència de Wall Street, les borses europees tancaven amb pujades, destacant el bon comportament del DAX alemany, pròxim a una pujada del 2%, i l’índex més endarrerit va ser novament la borsa britànica. En l’àmbit macroeconòmic, l’índex GfK de confiança del consumidor a Alemanya va caure fins als -24,7 punts, per sota de l’estimat pel consens i aprofundint la caiguda del mes anterior. En matèria d’inflació, l’índex de preus industrials (IPP) va augmentar fins al 2,6% interanual al gener, tres dècimes més que el mes anterior. Altrament, l’IPC subjacent del Banc del Japó va pujar fins al 2,2% interanual. Al front geopolític, la notícia que Ucraïna i els EUA han arribat a un acord per a l’explotació de minerals i terres rares va impactar el mercat de matèries primeres. Avui els mercats estaran atents a una dada clau de la setmana, la publicació del PIB trimestral americà.