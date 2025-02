La confiança del consumidor dels Estats Units cau

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes, destacant en positiu l’IBEX-35 espanyol, que va consolidar-se per sobre dels 13.000 punts gràcies al bon comportament del sector financer. En canvi, a l’Àsia, tant les borses japoneses com les xineses van registrar descensos superiors a l’1%, castigades pels retrocessos en el sector tecnològic i de semiconductors, després de les noves amenaces de Trump de limitar encara més les exportacions de xips a la Xina, i reclamar el suport de socis com Holanda o el Japó. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van obrir amb dubtes, seguint la tendència de la jornada anterior en què el Nasdaq 100 va cedir un 1,21%, van pesar els riscos de noves amenaces aranzelàries. Avui en to empresarial l’atenció inversora se centrarà en els resultats empresarials de Nvidia, la companyia nord-americana de semiconductors amb major capitalització mundial, que podria determinar el sentiment del mercat tecnològic. Paral·lelament, la companyia també haurà d’afrontar els desafiaments derivats de les polítiques comercials i aranzelàries impulsades per Trump, que ja han impactat negativament altres firmes del sector. Les xifres es coneixeran amb Wall Street tancat. Precisament en aquest context, Apple va anunciar inversions en sòl nord-americà de 500.000 milions de dòlars, juntament amb la creació de 20.000 llocs de treball, potencialment per contrarestar les mesures proteccionistes. Als Estats Units la confiança del consumidor va decebre caient amb força a nivells de 98,3 punts, dos punts pitjor del que esperaven els analistes.