La borsa alemanya celebra el resultat de les eleccions

Les borses europees van tancar la primera sessió de la setmana amb tendències mixtes després de nou setmanes consecutives de guanys, la ratxa més llarga des del març del 2024. Mentrestant, als Estats Units els principals selectius de Wall Street cotitzaven sense grans oscil·lacions, amb l’S&P-500 superant els 6.000 punts. Va destacar en positiu la borsa alemanya, que s’anotava un 0,63% després del resultat de les eleccions federals, que redueixen la incertesa política. La victòria del partit conservador liderat per Friedrich Merz permetria governar CDU/CSU amb el suport del SPD, evitant una coalició amb múltiples partits. El partit guanyador va assolir un 28,6% dels vots mentre que els socialistes del SPD es van enfonsar, amb un 16,4%. L’extrema dreta AfD va obtenir un resultat històric del 20,8%, convertint-se en segona força política. Durant el matí es van publicar dades econòmiques rellevants per a Europa. L’IFO alemany (índex basat en enquestes que proporciona visibilitat sobre la confiança empresarial del país) es va situar lleugerament per sota de l’esperat pel consens, ja que la millora experimentada pel component que mesura les expectatives no va aconseguir compensar el deteriorament del component que valora la situació econòmica actual. També vam conèixer la lectura final de l’IPC general de la zona euro, que va mostrar un repunt d’una dècima fins al 2,5% interanual al gener, mentre que la inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils, com aliments frescos i energia, es va mantenir en el 2,7%. Ambdues dades es van situar en línia amb el previst pel consens d’analistes i reflecteixen certes pressions inflacionàries encara pendents de moderació.