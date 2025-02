La borsa de Hong Kong brilla el 2025

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes en espera de la publicació del PMI manufacturer i de serveis a l’eurozona. A l’Àsia, l’índex Hang Seng va pujar un 3,99% i suma més d’un 17% de rendibilitat enguany, impulsat pel sector tecnològic xinès. En contrast, el Nikkei japonès va tancar amb una caiguda setmanal del 0,95% i continua en terreny negatiu en la lectura des d’inici d’any. En l’àmbit macroeconòmic, el PMI compost de la zona euro es va mantenir en 50,2 punts al febrer, per sota de la previsió del consens (50,5), tot i continuar en terreny expansiu. Aquest resultat va tenir lloc per un increment del PMI manufacturer, fins als 47,3 punts, des dels 46,6 anteriors, que no va ser suficient per compensar la caiguda del PMI serveis, que es va reduir en 0,6 punts, fins als 50,7. Així, es confirma una millora sostinguda de la manufactura europea, que al febrer ha estat acompanyada d’un lleuger deteriorament dels serveis. Per països, la tendència va ser homogènia, amb el sector manufacturer accelerant i els serveis en retrocés tant a França com a Alemanya. La caiguda més pronunciada es va registrar a França, on el PMI serveis es va situar en 44,5 punts des dels 48,8 del gener. D’altra banda, les vendes al detall al Regne Unit van registrar un fort creixement mensual del 2,1% al gener. Al Japó, la inflació subjacent va repuntar dues dècimes, fins al 3,2%, superant les previsions i despertant preocupació sobre la política monetària. En aquest sentit, el president del Banc del Japó va advertir que l’entitat està preparada per intervenir en el mercat de bons si les rendibilitats sobiranes pugen massa. La setmana vinent els mercats estaran atents a la xifra de creixement dels EUA.