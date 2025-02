El Banc Popular de la Xina manté els tipus d’interès

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir rebotant després d’una jornada amb caigudes superiors a l’1% a causa dels nous aranzels anunciats pel president dels EUA, Donald Trump, sobre automòbils, semiconductors i productes farmacèutics. El tancament a Europa finalment va ser mixt, destacant en positiu l’IBEX, que es va quedar a les portes dels 13.000 punts gràcies a companyies com Repsol o Naturgy. En negatiu novament va destacar la borsa anglesa, el FTSE 100, que continua allunyant-se dels rendiments dels seus homòlegs de la zona euro. A l’altra banda de l’Atlàntic, els principals índexs de Wall Street van obrir amb baixades moderades, en un entorn polític i comercial que resta incert, destacant la forta caiguda dels supermercats Walmart, que iniciaven la sessió amb un enfonsament de més del 5% amb l’anunci d’unes previsions decebedores. En positiu va destacar la companyia Alibaba que pujava a doble dígit, per les bones dades del núvol i el negoci de la IA. De manera similar, a l’Àsia, tant les borses japoneses com les xineses van cedir més d’un punt percentual. En to de política monetària, el Banc Popular de la Xina va mantenir inalterats els tipus d’interès preferencials a un i cinc anys en el 3,10% i el 3,60%, respectivament, tal com preveia el mercat, malgrat la feblesa de la demanda interna i una inflació controlada. En el mercat de divises, el ien japonès continua apreciant-se respecte a diverses divises, inclòs l’euro, que ja acumula una pèrdua propera al 4% aquest any davant la moneda nipona. A més, el bo japonès a 10 anys ha incrementat el seu rendiment fins a l’1,45%, nivells no vistos des del 2008. A Alemanya l’índex de preus al productor va retrocedir el 0,1%.