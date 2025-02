Trump amenaça amb aranzels a productes europeus

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després de l’anunci de Donald Trump d’imposar aranzels del 25% a les importacions d’automòbils, i del mateix import o superior als semiconductors i productes farmacèutics. El sector automobilístic va ser un dels més perjudicats de la jornada, i Porsche, Volkswagen i Renault van liderar les caigudes. Es preveu que aquestes tarifes entrin en vigor el 2 d’abril i que augmentin progressivament al cap d’un any. Segons Trump, la mesura té com a objectiu incentivar que les empreses traslladin les fàbriques a territori nord-americà. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van iniciar la sessió amb caigudes, en espera de la publicació de les actes de l’última reunió de política monetària de la Reserva Federal. La sessió europea tancava en vermell, l’Eurostoxx 50 va caure un 1,3%, marcat per la forta caiguda de la companyia Phillips, que va caure un 11% després de comunicar que preveu un descens important de la demanda provinent de la Xina. La va seguir la firma alemanya BASF, amb caigudes pròximes al 5%. La borsa britànica va ser de les menys perjudicades. Tot i això, va destacar la forta caiguda de Glencore, després de registrar uns resultats molt negatius el 2024 i reconèixer que està estudiant abandonar la borsa de Londres. A l’Àsia, el Nikkei va retrocedir un 0,34%, llastrat també pel sector automobilístic, mantenint-se en negatiu en el còmput anual. Mentrestant, el Hang Seng xinès va tancar en vermell després de diverses sessions de forts guanys. En l’àmbit macroeconòmic, la inflació al Regne Unit va repuntar al gener, amb l’IPC general augmentant fins al 3% interanual, per sobre de la dada anterior del 2,5%.