Les borses europees van obrir pràcticament planes en espera de nous catalitzadors aquesta setmana, frenades per les noves notícies sobre el possible fre de la fi de la guerra a Ucraïna, l’actuació de la UE al conflicte i les eleccions federals d’Alemanya. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van obrir sense una tendència clara, amb to mixt en els principals índexs després de tres dies d’inactivitat, degut a l’augment de les tensions aranzelàries sobre l’impacte dels aranzels recíprocs als països que tenen aranzels als Estats Units. Mentrestant, el Hang Seng de la Xina va avançar un 1,59%, acumulant gairebé un 15% de guanys en l’any, només comparable al comportament del DAX alemany, entre els índexs de referència que més han pujat. En renda fixa, les rendibilitats dels bons sobirans europeus a llarg termini van continuar ampliant-se davant el possible augment del deute públic de la UE o una flexibilització fiscal per impulsar la inversió en defensa. Així, el bo alemany a 10 anys va augmentar per sobre del 2,50%. Amb aquest context, les borses europees van tancar en positiu, destacant el bon comportament de la borsa espanyola i l’excepció en vermell de la borsa britànica. En l’àmbit macroeconòmic, la taxa d’atur del Regne Unit es va mantenir en el 4,4% al desembre, en contra de les expectatives d’un lleuger augment. A França, la inflació va repuntar més del previst, amb un increment mensual de l’IPC general del 0,2% i una variació interanual de l’1,7%, encara per sota de l’objectiu del 2% del BCE. D’altra banda, l’índex ZEW de confiança inversora de la zona euro va augmentar fins als 24,2 punts, per sobre dels 18 anteriors i lleugerament per sota dels 24,3 esperats.