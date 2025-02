El sector de defensa s’anima

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb lleus pujades, impulsades pel sector de defensa, amb companyies com Rheinmetall, Thales, BAE Systems, Leonardo i Indra liderant els avanços davant la possibilitat d’un augment de la despesa en defensa a Europa. Ahir es va celebrar una reunió d’urgència per debatre el procediment de la Unió Europea (UE) sobre la possible pau a Ucraïna, negociada entre Trump i Putin. Entre els temes tractats, es va considerar la possibilitat d’emetre deute conjunt dels estats membres de la UE o congelar les regles fiscals per facilitar la inversió en defensa. En aquest context, es van produir ampliacions en les rendibilitats dels bons sobirans europeus, reflectint la incertesa entorn del deute públic europeu. Als Estats Units, Wall Street va romandre tancat ahir per la festivitat del Dia dels presidents i avui reprendrà l’activitat després de tres dies d’inactivitat obrint molt atents a les declaracions del president americà, Donald Trump, davant del Club Economic de NY. Demà i dijous prendrà el relleu el discurs del president de la Reserva Federal, Jerome Powell, que es produirà al Comitè Econòmic Conjunt del Congrés a Washington i davant del Comitè Pressupostari de la Cambra de la Nació dijous. En l’àmbit macroeconòmic, ahir es va publicar el PIB del Japó, que va augmentar un 2,8% interanual en el quart trimestre del 2024, molt per sobre de l’1% estimat pel consens d’analistes. Tot i que les dades van ser favorables, la borsa japonesa, el Nikkei, va tancar amb un lleu augment del 0,06%, afectat pels temors als aranzels recíprocs amb els Estats Units.