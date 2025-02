Les vendes al detall americanes deceben el mercat

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb lleugeres baixades després d’un dijous molt positiu amb les expectatives de la possible pau a Ucraïna. Les rendibilitats setmanals es van situar entre el 2% i el 3%, mantenint el fort impuls de l’inici d’any gràcies a unes valoracions atractives en comparació amb la renda variable nord-americana, uns resultats empresarials positius i el catalitzador més recent, la possible fi de la guerra a Ucraïna. La setmana vinent estarà marcada per les dades d’activitat a la zona euro, per l’evolució de la possible resolució del conflicte a Ucraïna, les eleccions generals a Alemanya i la continuació de la temporada de resultats. A l’Àsia, el Hang Seng xinès va tancar la setmana amb una espectacular pujada del 3,69% ahir, impulsat pels valors tecnològics vinculats a la intel·ligència artificial, mentre es moderaven les preocupacions pels aranzels dels Estats Units. En l’àmbit macroeconòmic, el PIB de la zona euro es va revisar lleugerament a l’alça, amb un creixement del 0,1% intertrimestral en lloc del nul creixement estimat en la lectura preliminar. En termes interanuals, l’economia de la zona euro va créixer un 0,9% al tancament del 2024, en línia amb les previsions del consens. D’altra banda, la inflació a Espanya es va moderar al gener, amb l’IPC general retrocedint una dècima, fins al 2,9% interanual. Des dels Estats Units, una de les dades clau de la jornada va ser la de consum americà. Les vendes al detall van caure el 0,9% el mes passat. La dada va sorprendre i la debilitat obre la porta que la Reserva Federal es replantegi novament les baixades de tipus.