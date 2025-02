La possible pau a Ucraïna impulsa les borses europees

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb fortes pujades, superiors a l’1%, després d’una trucada entre Donald Trump i Vladímir Putin, que podria apropar el final de la guerra a Ucraïna. Les perspectives de pau van impulsar la majoria d’índexs a l’alça, tot i que el FTSE 100 anglès va ser l’excepció, tancant en negatiu per unes dades de creixement poc esperançadores. En concret, el PIB del Regne Unit va créixer un 0,1% intertrimestral el quart trimestre del 2024, deixant l’economia britànica pràcticament estancada per segon trimestre consecutiu. Segons els analistes, la debilitat prové principalment de l’increment d’impostos a les empreses i la feblesa de la demanda exterior. Als Estats Units, els índexs van obrir en positiu també, però sense grans rebots després de la dada més robusta d’inflació coneguda dimecres, situant-se per sobre de les previsions dels analistes. Una dada que va reforçar la posició cauta de la Fed i va impulsar les rendibilitats dels bons nord-americans. Amb aquest context, les borses europees tancaven amb fortes pujades, destacant el DAX fent-ho més d’un 2%. L’excepció en vermell va ser la borsa anglesa, caient quasi un 0,50%. En l’àmbit macroeconòmic, la producció industrial de la zona euro va registrar un descens de l’1,1% mensual al desembre, una caiguda més pronunciada que el 0,6% anticipat pel consens de mercat. A Alemanya, la inflació va descendir tres dècimes al gener, situant-se en el 2,3%, en línia amb les estimacions. En l’àmbit empresarial, Nestlé va registrar la major pujada des del 2009, amb un increment superior al 6%.