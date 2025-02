La inflació dels Estats Units es manté elevada

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obertura de les borses europees iniciava la sessió en positiu mantenint la tendència dels darrers dies, en espera de la dada clau del dia, l’IPC dels Estats Units. Wall Street va obrir la sessió amb fortes retallades, després de conèixer la dada més rellevant de la jornada: l’IPC. La dada de la inflació americana va superar les previsions i va decebre amb força els mercats. La xifra es va disparar un 0,5% intermensual, portant la dada anual al 3%. L’IPC subjacent (que exclou les partides més volàtils, com l’energia i alimentació) també va augmentar amb força, un 0,4%, arribant la interanual fins al 3,3%. La lectura que s’ha fet d’aquesta dada és que provoca dificultats als plans de la Reserva Federal per mantenir les previsions de baixades de tipus aquest any. La reacció de la dada va ser immediata, el dòlar es va apreciar davant de les altres divises i el rendiment del bo americà a 10 anys va repuntar fins a nivells del 4,65%. Com a resposta a la dada d’inflació, el president dels Estats Units, Donald Trump, va reaccionar indicant que tot i que la xifra és dolenta, suggereix a la Fed la necessitat de rebaixar els tipus d’interès. Amb aquest context les borses europees mantenien l’optimisme, desvinculant-se de la tendència americana. La borsa espanyola va destacar per sobre de la resta, pujant per sobre de l’1%, gràcies al ral·li del sector bancari, destacant Bankinter, Unicaja i Caixabank. A l’Àsia, aliena de la dada americana, es tancava la jornada positivament. L’índex de referència de Hong Kong es va anotar una pujada del 2,64%, impulsat per l’optimisme sobre la intel·ligència artificial xinesa i per l’acord entre Apple i Alibaba per incorporar el model Qwen als iPhones.