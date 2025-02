Atents avui a la dada d’inflació americana

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals índexs europeus van obrir amb lleugers avanços, seguint la tendència positiva de les últimes jornades, mentre els inversors dirigien l’atenció als resultats empresarials i les declaracions del president de la Fed. Jerome Powell va afirmar que el Banc Central no té pressa per ajustar els tipus d’interès, atès que l’economia es manté resilient i la política monetària és ara menys restrictiva. En el seu discurs davant el comitè bancari del Senat, Powell va advertir dels riscos d’una actuació precipitada, assenyalant que una flexibilització excessiva podria posar en perill els avenços en la lluita contra la inflació, mentre que una reducció massa lenta de la moderació monetària podria afectar negativament el creixement econòmic i l’ocupació. Aquestes declaracions van reforçar el missatge de prudència de la Fed i podrien modular les expectatives del mercat sobre el calendari de retallades de tipus aquest any. En to empresarial, ahir va destacar la presentació de les xifres del 2024 de la petroliera britànica BP, que va revelar uns beneficis un 97% inferiors respecte al 2023, però la seva cotització es va mantenir sense grans turbulències gràcies a l’entrada del fons Elliott Management, que intentarà un redreçament estratègic de la companyia, com va fer recentment amb Starbucks. A Wall Street en positiu va destacar Coca-Cola després de presentar uns resultats sòlids, amb un augment del 5% en els ingressos i del 12% en els guanys per acció. El focus de la sessió es va mantenir en l’evolució dels aranzels de Trump i, sobretot, en la publicació d’avui de la dada d’inflació dels EUA.