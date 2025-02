Trump imposa un aranzel global a l’alumini i l’acer

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb lleugeres pujades però amb prudència, en una setmana carregada de referències econòmiques i empresarials. La incertesa va continuar girant entorn als aranzels de Trump, després que el president anunciés la imposició d’un 25% de tarifa global a les exportacions d’acer i alumini als Estats Units, alhora que advertint de possibles noves mesures proteccionistes. Aquesta mesura va tenir un fort impacte en les principals siderúrgies, cotitzant la menor competència externa, obrien la sessió amb fortes pujades, destacant Nucor, una de les grans acereres per capitalització, i altres com Us Steel, Carpenter o Commercial Metals. A Europa, la borsa espanyola, l’IBEX 35, va destacar amb Acerinox en positiu, beneficiant-se d’una menor competència xinesa, mentre ArcelorMittal corregia per l’impacte negatiu a les seves exportacions. A l’Àsia, el Hang Seng tancava la primera jornada de la setmana amb guanys, ampliant l’avanç setmanal proper al 5%, coincidint amb l’entrada en vigor dels seus aranzels contra els Estats Units. A Wall Street, l’obertura va ser positiva als principals índexs, el Dow Jones recolzat pel sector industrial i metal·lúrgic. Aquesta setmana, els mercats es mantindran atents als resultats empresarials de McDonald’s, Coca-Cola, BP, Unilever i Cisco, així com a diverses referències macroeconòmiques clau. Precisament ahir es van revelar les xifres del quart trimestre de McDonald’s, amb un retrocés del 2,9% en el benefici. Malgrat quedar per sota de les previsions del consens, les vendes totals van impulsar les accions cap al verd.