Mercat laboral americà mixt

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes. L’Eurostoxx 50, referència europea, manté la tendència alcista del gener. A l’Àsia, les tendències van ser dispars: el Nikkei japonès va acabar la setmana amb una baixada de l’1,98%, mentre que el Hang Seng xinès es va anotar una espectacular alça del 4,49%. Wall Street obria sense un tendència clara després de conèixer les dades del mercat laboral. L’informe d’ocupació dels EUA del gener va deixar dades mixtes, tot i que els mercats van optar per centrar-se en els aspectes més sòlids. La creació d’ocupació es va situar en 143.000 nous llocs de treball, per sota del rang esperat, però amb una revisió a l’alça del desembre de 256.000 a 307.000. A més, la taxa d’atur va caure una dècima, fins al 4%, mentre que els ingressos mitjans per hora van augmentar un 0,5% intermensual, superant el 0,3% previst. En termes interanuals, els salaris van repuntar un 4,1% (vs. 3,8% esperat). El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va advertir sobre el “canvi de paradigma” en la implementació de polítiques econòmiques derivat de la nova administració nord-americana. Per altra banda, el Banc de la Reserva de l’Índia (RBI) va anunciar la primera retallada de tipus d’interès en cinc anys, reduint-los en 25 punts bàsics fins al 6,25%. En l’àmbit empresarial, va destacar la mala acollida dels resultats de l’Oreal, que van decebre en vendes i que va iniciar la sessió amb fortes baixades. El creixement de les vendes va decebre els analistes. A més, la demanda als Estats Units es va mostrar feble, sense poder compensar la desacceleració viscuda al mercat xinès.