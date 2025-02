Les tensions comercials impulsen l’or a màxims

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb descensos generalitzats, excepte l’IBEX 35, que repuntava prop de l’1% gràcies als resultats positius de Santander. L’entitat va superar les previsions amb un increment interanual del benefici del 14%, impulsant l’acció prop del 8%, fet que va permetre que la borsa espanyola se situés en nivells màxims del 2008. La resta d’índexs van tancar mixtos, destacant en negatiu el CAC francès i la borsa italiana. Els dubtes europeus estan provocats pel sector automobilístic i per les notícies procedents de Washington sobre possibles aranzels del 10% a la UE, encara pendents d’estudi. A Wall Street, l’obertura va ser negativa, afectada pels decebedors resultats d’Alphabet, que va iniciar la sessió amb fortes caigudes en no assolir els objectius d’ingressos i per les febles dades del segment de Google Cloud. La volatilitat derivada de les tensions comercials amb la Xina i la UE segueix condicionant els mercats, amb els inversors desplaçant-se cap a actius considerats més segurs, com la renda fixa i l’or. El preu de l’or va continuar la trajectòria ascendent i ahir va assolir 2.874 dòlars per unça, amb un augment superior a l’1,04%. Malgrat les previsions d’una correcció si es reduïen les tensions aranzelàries, el metall preciós segueix impulsat per factors estructurals sòlids. L’or es beneficia tant en fases expansives, com a cobertura contra la inflació i la devaluació monetària, com en períodes de crisi, on es reforça el seu paper d’actiu refugi. La doble funcionalitat ha fet que el rendiment anualitzat de l’or sigui superior inclús a rendibilitats borsàries.