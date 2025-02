La Xina contraataca Trump amb aranzels

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després d’un tancament a la baixa (-1%), afectades per la decisió de Donald Trump d’imposar aranzels del 25% al Canadà i Mèxic, i del 10% a la Xina. La resposta de Pequín no es va fer esperar. Ahir, el govern xinès va anunciar aranzels del 15% sobre el gas liquat i el carbó, i del 10% sobre el petroli cru, l’equipament agrícola i els vehicles de gran cilindrada i camionetes, a partir del 10 de febrer. A més, va establir controls a l’exportació de minerals estratègics per a la indústria tecnològica i va obrir una investigació antimonopoli contra Google. Aquestes mesures intensifiquen la guerra comercial entre les dues principals economies del món. No obstant això, la pròrroga dels aranzels a Mèxic i el Canadà suggereix que aquestes accions podrien formar part d’una estratègia de negociació, deixant marge per a un possible acord. Els índexs xinesos van reobrir després d’una setmana tancats per l’Any Nou xinès amb pujades superiors al 2%, impulsats pels valors tecnològics. Wall Street va obrir sense grans caigudes, després dels forts moviments viscuts la primera jornada de la setmana, amb el focus inversor centrat en l’escalada de les tensions comercials, els resultats d’Alphabet, publicats a tancament de mercat, i les dades del mercat laboral nord-americà. I gràcies als resultats empresarial de companyies com Palantir, consultora de defensa, que va liderar les pujades en la jornada pujant a doble dígit durant la sessió. En l’àmbit macroeconòmic, l’enquesta d’ofertes de treball als EUA va revelar una menor acceleració.