Els aranzels de Trump impacten en els mercats

Les borses europees van obrir amb caigudes superiors a l’1% després de la confirmació, el darrer cap de setmana, que el president dels Estats Units, Donald Trump, va signar una ordre executiva imposant aranzels del 25% al Canadà i Mèxic, i del 10% a la Xina. Aquesta mesura marca l’inici d’una guerra comercial amb l’objectiu de revertir el dèficit comercial i impulsar el comerç nacional als Estats Units. La reacció dels mercats va ser negativa, amb caigudes generalitzades a les borses globals. A Wall Street, els principals índexs també van perdre a l’obertura, afectats per les possibles repercussions econòmiques, com la disminució dels marges i l’augment dels preus. A més, la resposta de les nacions afectades no s’ha fet esperar, amb el Canadà confirmant represàlies aranzelàries concretes sobre productes nord-americans. La situació va millorar després que la presidenta de Mèxic, Sheinbaum, va indicar que paralitzaria els aranzels sobre els seus productes durant un mes, a canvi del compromís d’augmentar la presència militar a la frontera amb els Estats Units. A l’Àsia obrien el dia amb retrocessos, el Nikkei 225 va caure un 2,66%, mentre que la reacció dels mercats xinesos es coneixerà avui, després d’una setmana amb les borses tancades per la festivitat de l’Any Nou xinès. Amb aquest context les borses europees tancaven la sessió amb caigudes, encara que més moderades de com s’iniciaven. L’Eurostoxx 50 va caure un 1,40%. En l’àmbit macroeconòmic, el PMI manufacturer de la zona euro va millorar al gener fins als 46,6 punts, tot i mantenir-se en territori recessiu.