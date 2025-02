Les borses europees destaquen al gener

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van tancar un gener excepcional, amb l’Eurostoxx 50 avançant amb força i pujant a nivells de la rendibilitat de tot l’any anterior. L’índex més destacat va ser el DAX alemany, el qual va renovar màxims històrics gràcies a uns resultats empresarials positius i una nova relaxació monetària del BCE. Els rendiments dels selectius europeus van eclipsar els també sòlids avanços dels índexs nord-americans. El Dow Jones va pujar fortament, el Nasdaq 100 es va mostrar més contingut, afectat per la correcció en el sector tecnològic i de semiconductors, arran de la irrupció d’una nova intel·ligència artificial xinesa que ha posat en dubte el fins ara inescrutable domini estatunidenc en el sector. A més a més, el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca va ser un fort catalitzador per als mercats, amb l’aprovació d’una primera bateria d’ordres executives que abordaven des de matèries immigratòries fins a qüestions energètiques i climàtiques. En renda fixa, el fort volum d’emissió de deute i la incertesa sobre la sostenibilitat fiscal a Europa van mantenir elevades les primes de risc del bons sobirans europeus. En matèries primeres, el preu del petroli va continuar en caiguda lliure des de màxims a mitjan mes a causa de la incertesa sobre la demanda global, l’excés d’oferta davant l’increment de producció dels EUA i les sancions nord-americanes al petroli rus, tot i l’alto el foc a Gaza. En canvi, el preu de l’or va seguir pujant al gener i va renovar màxims històrics sobre els 2.800 dòlars per unça, actuant novament com a actiu refugi davant l’increment de la volatilitat.