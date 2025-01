El BCE no sorprèn i rebaixa els tipus 25 punts bàsics

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la jornada en positiu, amb el focus inversor centrat en la reunió del Banc Central Europeu (BCE), que va complir les expectatives i va retallar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins al 2,75% el tipus de facilitat de dipòsit. La decisió es basa en la moderació del creixement salarial i en la desacceleració de la inflació per part dels beneficis empresarials. En la roda de premsa posterior, la presidenta, Christine Lagarde, va advertir que Europa ha d’estar preparada per afrontar possibles aranzels imposats per l’administració de Donald Trump. No obstant la reunió del BCE, la sessió també va estar marcada per la publicació de dades macroeconòmiques rellevants i pels resultats empresarials de grans companyies. Als Estats Units, Wall Street va obrir amb signe mixt després de les correccions del dia anterior, quan la Reserva Federal va mantenir els tipus d’interès en la forquilla del 4,25%-4,50%. La intervenció posterior del president de la Fed, Jerome Powell, va advertir que les futures retallades de tipus quedaran subjectes a l’evolució de les dades i a l’impacte de les polítiques de l’administració Trump, i això no va agradar els mercats. En to empresarial, ahir van cotitzar els resultats de grans companyies com Tesla, Meta o Microsoft, que van presentar el resultats dimecres amb els mercats americans tancats. Les dues primeres van convèncer els mercats i van obrir la sessió amb pujades. Per contra, Microsoft va decebre i obria caient més d’un 5%. La retallada al BCE arriba en un moment justificat per la desacceleració del creixement econòmic.