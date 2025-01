El BCE, gran protagonista de la jornada

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb alces moderades, impulsades pels valors vinculats a la intel·ligència artificial i els centres de dades, després de la bona acollida dels resultats de la tecnològica ASML. La companyia líder europea en semiconductors va superar les previsions d’ingressos i benefici per acció, reflectint una forta demanda per la IA i impulsant el seu valor en borsa prop del doble dígit, finalitzant la sessió amb pujades superiors al 5%. L’excepció va ser el CAC 40 francès, que va retrocedir, llastrat pel sector del luxe, després de la publicació de resultats decebedors per part de Louis Vuitton, que va registrar una caiguda del 17% en el benefici el 2024, degut al debilitament de la demanda, especialment a la Xina. Les borses europees van tancar sense la referència clau del dia, la reunió de la Reserva Federal i la posterior roda de premsa del president de l’organisme que es va produir entrada la tarda hora d’Andorra. Tot i això, les borses van cotitzar amb les expectatives que no es produiria cap moviment en els tipus d’interès en la primera reunió de l’any. Avui els mercats tornaran a estar atents als bancs centrals i en aquesta ocasió li tocarà el torn al Banc Central Europeu. Els analistes en aquesta ocasió preveuen moviments en els tipus d’interès i que es rebaixi 25 punts novament. En l’àmbit macroeconòmic, el PIB d’Espanya va créixer a un ritme superior al previst durant el quart trimestre del 2024, amb un avanç del 0,8% trimestral. En termes interanuals, l’economia va créixer un 3,5%. Aquest creixement reforça la tendència positiva de l’economia espanyola els darrers mesos.