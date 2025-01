Atents avui al discurs de Powell

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes, però es van decantar cap al verd a mesura que avançava la sessió, recuperant part de les caigudes registrades dilluns, a excepció de la borsa italiana i el CACc francès, que tancaven en vermell. Als Estats Units, el Nasdaq 100, amb una elevada exposició al sector dels semiconductors i la intel·ligència artificial, havia liderat les pèrdues dilluns amb un retrocés d’un 3%, arrossegat per la irrupció de la competitiva IA xinesa DeepSeek. Ahir, però, Wall Street va obrir amb repunts moderats, especialment a l’índex tecnològic, impulsat per la recuperació parcial de valors com Nvidia, que dilluns es va desplomar quasi un 17%. En renda fixa, les rendibilitats dels bons sobirans van experimentar un lleuger estretament, ja que els inversors van buscar refugi davant la volatilitat en els mercats de renda variable, i el bo nord-americà a 10 anys es va resituar prop del 4,5% de rendibilitat. En l’àmbit macroeconòmic, Espanya va registrar una millora destacada en el mercat laboral, amb la taxa d’atur caient fins al 10,61% el quart trimestre del 2024, el nivell més baix dels darrers 17 anys. Als Estats Units, la confiança del consumidor elaborada per The Conference Board va decebre lleugerament i es va situar en 104,1 punts, mentre que els analistes esperaven que se situés per sobre dels 105 punts. El principal focus de la setmana el coneixerem avui a la tarda, que es produirà la reunió de la Reserva Federal americana. S’espera que els tipus d’interès es mantinguin, però tota l’atenció recaurà en les declaracions del president de la Fed, Jerome Powell.