L’amenaça de la IA xinesa fa trontollar els mercats

Les borses europees van obrir amb fortes caigudes, seguint la tendència dels futurs de Wall Street, en què el Nasdaq 100 anticipava descensos superiors al 3%. La principal causa d’aquesta onada de pèrdues va ser l’impacte de l’start-up xinesa d’intel·ligència artificial DeepSeek, que ha posat en dubte la capacitat dels Estats Units per mantenir el lideratge en aquest sector clau. La companyia xinesa va publicar resultats que mostren una eficiència sense precedents, utilitzant menys xips i treballadors que les seves homòlogues nord-americanes, fet que va disparar les alarmes als mercats. A Europa, els descensos van ser liderats per ASML, que va patir una forta caiguda al final de la jornada. A Wall Street aquesta notícia va provocar fortes caigudes generalitzades, especialment al sector tecnològic, i Nvidia va obrir la sessió amb caigudes de doble dígit, nivells que no es veien des de la covid-19. Des de l’Àsia, la borsa de Hong Kong va avançar la primera jornada de la setmana un 0,66%. Els mercats asiàtics, la Xina i Hong Kong, tancaran la resta de la setmana per la festivitat de l’Any Nou xinès. En l’àmbit macroeconòmic, les dades d’activitat a la Xina van sorprendre negativament al gener. El PMI manufacturer va retrocedir fins als 49,1 punts, situant-se en zona contractiva, mentre que el PMI de serveis va caure fins als 50,2 punts. Aquestes dades van deixar l’índex compost en 50,1 punts, molt a prop del territori de contracció ( per sota dels 50 punts). En política monetària, aquesta setmana estarà marcada per les decisions dels principals bancs centrals. La Reserva Federal dels Estats Units celebrarà la seva reunió demà, en què s’espera que mantingui els tipus d’interès sense canvis.