El Banc del Japó puja els tipus a màxims de 17 anys

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades moderades per novena sessió consecutiva, impulsades pel sector del luxe. Els mercats els darrers dies han cotitzat amb prudència dels inversors davant la publicació de resultats empresarials i noves dades d’activitat econòmica en l’àmbit mundial. Als mercats asiàtics, l’índex de Hong Kong va avançar prop del 2%, després que Donald Trump insinués la possibilitat de no imposar aranzels a la Xina. Pel que fa als bancs centrals, el Banc del Japó va incrementar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, situant-los en el 0,5%, un nivell que no es registrava des de fa 17 anys. En l’àmbit macroeconòmic, el focus va estar en el PMI manufacturer i de serveis a la zona euro, el Regne Unit i els Estats Units. A l’eurozona, el PMI de serveis va disminuir lleugerament al gener fins als 51,4 punts, en línia amb les expectatives del consens. D’altra banda, el PMI manufacturer europeu va mostrar signes de millora, situant-se en 46,1 punts, en comparació amb els 45,1 del mes anterior. Aquest avenç va permetre que el PMI compost tornés a nivells expansius, assolint els 50,9 punts, màxims dels últims cinc mesos. Aquesta recuperació es va veure impulsada per la millora de l’activitat a Alemanya, que va alleujar parcialment les preocupacions sobre la debilitat persistent del sector industrial. L’euro va recuperar part del terreny perdut davant del dòlar, amb el tipus de canvi arribant per sobre d’1,05 dòlars per euro durant la sessió europea, impulsat per les dades positives de PMI europees i les declaracions més moderades de Trump sobre els aranzels.