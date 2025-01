Les borses europees es mantenen en verd

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després de set sessions consecutives a l’alça a l’Eurostoxx 50. Finalment, van tancar novament en positiu les principals places. Als Estats Units, els índexs van obrir mixtos llastats pel sector tecnològic i amb l’atenció sobre Trump, atès que el president no ha concretat diferents ajustos d’inversió que caldria fer per aplicar les promeses fiscals. Per la part macroeconòmica, l’atenció va estar ahir en les peticions d’atur setmanal dels EUA, que van assolir el màxim en tres anys, amb 223.000 sol·licituds. En to de bancs centrals, ahir el Norges Bank, el banc central de Noruega, va mantenir els tipus d’interès inalterats en el 4,5% i va anticipar que la primera retallada probablement s’implementarà al març. D’altra banda, entre les intervencions més destacades d’ahir al Fòrum Econòmic de Davos va destacar la de Donald Trump. El discurs del nou president americà a Davos va provocar caigudes del preu del petroli, situant el barril de West Texas per sota de 75 dòlars. Després que exigís a l’OPEP+ abaratir el cru per desencadenar una reacció en cadena, reduint els tipus d’interès i pressionant Rússia per acabar la guerra d’Ucraïna. Aquestes caigudes sobre el cru de petroli es van sumar a les ja viscudes durant la setmana, afectades per l’aposta de Trump per les energies fòssils i la intenció d’augmentar dràsticament l’extracció de cru als Estats Units. En l’àmbit macroeconòmic, des de l’Àsia el més rellevant va ser la balança comercial del Japó, que va registrar un dèficit de 5,33 bilions de iens el 2024, inferior en un 44% al registrar el 2023. Les exportacions van créixer un 6,2% interanual, mentre que les importacions van fer-ho l’1,8%.