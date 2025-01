El Nasdaq celebra amb pujades els resultats de Netflix

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades moderades, destacant el DAX alemany, que va assolir nous màxims històrics amb un avanç superior a l’1%. Les pujades a l’índex van estar liderades pels resultats d’Adidas, que va reportar un increment del 19% en els ingressos i una millora del marge brut superior al 5%, superant àmpliament les expectatives del mercat. Als Estats Units, els principals índexs van continuar en verd, recolzats pels bons resultats empresarials i la positiva recepció dels primers anuncis de Trump com a president. Entre el més destacat, Trump va anunciar un ambiciós projecte d’infraestructura en intel·ligència artificial valorat en 500.000 milions de dòlars, amb la col·laboració de SoftBank, Oracle i OpenAI (empresa creadora de ChatGPT). Pel que fa als resultats empresarials, Netflix va destacar pujant a doble dígit durant la sessió, gràcies a unes xifres espectaculars corresponents al quart trimestre. Els ingressos de la companyia van créixer un 16% interanual, el benefici per acció va superar les previsions i el nombre de nous subscriptors es va duplicar respecte a les expectatives, consolidant Netflix com el líder de les plataformes de streaming, amb més de 300 milions d’usuaris. Els mercats asiàtics segueixen reaccionant a les notícies que arriben de Trump. Ahir va cobrar pes que s’està considerant la imposició d’aranzels del 10% a la Xina pel flux de fentanil cap als EUA. En canvi, la borsa japonesa, el Nikkei, va repuntar més d’un 1,50%, beneficiant-se d’un entorn més favorable per al sector tecnològic. El Fòrum Econòmic de Davos va posar de manifest el suport de diversos membres del Banc Central Europeu a noves retallades de tipus d’interès