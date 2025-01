Wall Street obre en verd per celebrar l’era Trump

Publicat per Veronica Orihuela Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la jornada amb tendències mixtes, marcades per l’arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. L’IBEX 35 espanyol va destacar en negatiu, arrossegat pel sector bancari després de les declaracions de Schnabel, del BCE, que van apuntar més baixades d’interès de les previstes. També van patir retrocessos les companyies d’energia renovable, afectades per l’anunci de Trump d’abandonar l’acord de París sobre el canvi climàtic i d’apostar per les energies fòssils. En el discurs inaugural, Trump es va reafirmar en les seves polítiques més polèmiques, declarant emergència nacional a la frontera sud i fent referència a ambicions expansionistes. Entre els catalitzadors més destacats, va signar la imposició d’aranzels del 25% al Canadà i Mèxic, que entraran en vigor l’1 de febrer, mentre que Europa i la Xina van quedar exemptes de moment. Així mateix, l’equip econòmic de Trump estudia la possibilitat d’introduir els aranzels de manera gradual per mitigar l’impacte inflacionari. A Wall Street, aquesta bateria de mesures va ser acollida en verd als principals índexs americans, atès que dilluns les borses no van cotitzar per ser el dia de commemoració de Martin Luther King. En paral·lel, les borses asiàtiques van reaccionar positivament, amb l’índex Hang Seng avançant gairebé un punt percentual en la sessió. En l’àmbit macroeconòmic, a Alemanya el sentiment econòmic va mostrar retrocessos al gener, amb l’índex d’expectatives que elabora l’institut ZEW caient fins als 10,3 punts des dels 15,7 del mes anterior, quedant-se per sota de les previsions.