Avui Wall Street cotitzarà l’inici del mandat de Trump

Les borses europees van obrir amb pujades moderades la primera sessió de la setmana, després d’uns guanys setmanals del 3,44% a l’Eurostoxx 50. Als mercats asiàtics, la borsa japonesa va repuntar un 1,16% ahir, tot i que encara acumula caigudes superiors a un punt percentual des de l’inici de l’any. Mentrestant, a la Xina, l’índex Hang Seng va guanyar un 1,75% en una jornada marcada per la reunió del Banc Popular de la Xina i pel retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. Entre els catalitzadors del dia, va destacar la pròrroga de TikTok als EUA, fruit d’una conversa entre Trump i el president xinès, interpretada com un senyal positiu per a ambdues economies. Ahir, Wall Street va romandre tancat per la festivitat del Dia de Martin Luther King, i avui cotitzarà l’impacte del primer dia de mandat de Trump, que es va iniciar oficialment ahir. En política monetària, ahir va destacar la decisió del Banc Popular de la Xina, que va decidir mantenir els tipus d’interès inalterats, deixant la taxa preferencial de préstecs a un any en el 3,1% i la taxa a cinc anys en el 3,6%, en una conjuntura marcada per debilitat de la demanda interna i la incertesa sobre les tarifes nord-americanes. D’altra banda, el focus d’atenció es trasllada al Banc del Japó, que divendres haurà de decidir sobre una possible pujada de tipus. El mercat espera un nou increment, tot després de la controvertida decisió de l’agost passat, que va provocar una caiguda diària abrupta del Nikkei. A Europa, l’índex de preus de producció (IPP) d’Alemanya es va mantenir en el 0% mensual al desembre, en contrast amb les previsions del consens, que anticipaven un augment del 0,2%.