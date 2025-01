La inflació de la zona euro tanca l’any en el 2,4%

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la jornada amb pujades moderades d’entre el 0,5% i l’1%, posant fi a una setmana molt positiva per a la renda variable. L’índex de referència europeu va registrar un avanç superior al 3% en el còmput setmanal, sumant-se als guanys de més del 2% de la setmana anterior i confirmant un inici d’any destacat. Als mercats asiàtics, les borses xineses van registrar lleugers avenços, amb el selectiu de Hong Kong guanyant un 0,31% ahir, en una jornada carregada en referències. Els inversors es mantenen atents a factors macroeconòmics, però cada cop més prenen rellevància els resultats empresarials, liderats per la banca, i el retorn imminent de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, que es farà efectiu dilluns. En renda fixa, la rendibilitat dels bons sobirans nord-americans es va reduir notablement després de la publicació d’una dada d’inflació subjacent inferior a les previsions. Quant a les dades macroeconòmiques, el PIB de la Xina del quart trimestre va créixer un 5%, en línia amb les previsions oficials. Tanmateix, la taxa d’atur al desembre va augmentar lleugerament fins al 5,1%. A Europa, la lectura final de l’IPC general de la zona euro es va situar en el 2,4% interanual, alineada amb les dades preliminars. L’IPC subjacent, que exclou els components més volàtils, com ara aliments frescos i energia, va marcar un 2,7%, tal com preveia el consens. Les principals contribucions a l’increment de preus van provenir del sector serveis (1,78%) i dels aliments, alcohol i tabac (0,51%). El petroli va experimentar volatilitat.