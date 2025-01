Els resultats empresarials animen les borses

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mercats de renda variable europeus van obrir amb pujades moderades, continuant la tendència positiva de la jornada anterior a ambdues bandes de l’Atlàntic. Els guanys anteriors van ser impulsats per una dada d’IPC subjacent als Estats Units inferior a les previsions i pels resultats empresarials favorables de la banca nord-americana. La jornada a Europa tancava amb pujades generalitzades gràcies al sector del luxe, després de la publicació dels resultats de Richemont amb números positius. L’excepció a Europa va ser l’IBEX, que tancava en vermell després del mal comportament de Caixabank, d’Inditex o d’IAG. Paral·lelament, Wall Street va iniciar la sessió amb un to mixt, amb l’atenció posada a noves dades macroeconòmiques i la temporada de resultats trimestrals. Entre les referències més esperades, les vendes minoristes al desembre, que finalment van augmentar un 0,4% respecte al mes anterior. L’increment és inferior al 0,6% previst. També es van conèixer les peticions setmanals d’atur, que van mostrar un lleuger i imprevist repunt. Les peticions van pujar fins als 210.000 individus. A Europa, el PIB del Regne Unit va registrar un lleuger creixement del 0,1% al novembre, després de dos mesos de contracció. No obstant això, l’avanç va acabar per sota de les expectatives (0,2%), evidenciant un escenari econòmic d’estancament i una inflació persistent, un panorama similar al del conjunt de la zona euro. En l’àmbit empresarial, la temporada de resultats va continuar amb les publicacions de TSMC, UnitedHealth, Bank of America i Morgan Stanley.