La inflació dels Estats Units anima els mercats

Les borses europees van iniciar la jornada amb pujades moderades, liderades pel sector de salut i del bancari, el qual acumula una revalorització superior al 8% en les dues setmanes que portem d’any, tot en espera de la dada clau del dia i de la setmana, la xifra d’inflació dels Estats Units. La xifra va agradar als mercats, fet que es va traduir en pujades a les borses tant a Europa com a Wall Street en l’obertura. L’IPC americà van repuntar lleugerament fins al 2,9%, tal com esperaven els analistes, i la xifra subjacent (excloent aquells elements més volàtils com els aliments frescos i l’energia) situant-se en un 3,2%. Els mercats van interpretar aquesta dada com un senyal que la Reserva Federal podria adoptar una posició més acomodatícia en les pròximes reunions. Les reaccions en els mercats no van trigar, les rendibilitats de la renda fixa es van reduir, allunyant-se el bo americà a 10 anys del 5%, i es va situar prop del 4,65%. El mercat de divises també es va veure impactat, debilitant-se el dòlar, situant-se la referència en nivells d’1,03 euros per dòlar. Les borses d’ambdós continents van celebrar la dada i van pujar amb força. A Europa, la producció industrial de la zona euro va avançar lleugerament al novembre, amb una variació mensual del 0,2%, inferior al 0,3% esperat pel consens d’analistes. L’increment es va explicar per l’augment en el sector energètic (+1,1%) i en la producció de béns de consum durador (+1,5%). No obstant això, en termes interanuals, la producció industrial de la regió va caure un 1,9%, evidenciant les dificultats persistents de la indústria a la zona euro.