La clau de la jornada: l’IPC americà

Les borses europees van iniciar la jornada amb avanços destacats, recuperant les pèrdues de la sessió anterior, en què l’Euro Stoxx 50 va retrocedir un 0,46%. Ahir, Europa obria amb un mercat asiàtic polaritzat. La borsa xinesa va experimentar un fort impuls, amb una pujada del 2,5% a l’índex de Shanghai. Aquest moviment es va veure motivat per l’anunci que l’administració Trump, que iniciarà el mandat dilluns vinent, implementarà les tarifes i aranzels als productes xinesos de manera gradual per guanyar poder de negociació i reduir l’impacte en la inflació. En canvi, la borsa japonesa va caure gairebé un 2% després que s’apuntés la possibilitat de discutir un increment dels tipus d’interès en la reunió de política monetària de la setmana vinent. A Wall Street, els principals índexs van obrir amb lleugeres pujades, després de conèixer les dades d’inflació majorista (IPP) dels EUA, que va repuntar per sota de les previsions, situant-se en un 3,3% al desembre. La dada subjacent, que exclou elements més volàtils, com ara els aliments frescos i l’energia, es va mantenir en un 3,5% interanual. La dada va aportar tranquil·litat als mercats, després que amb les dades anteriorment conegudes pràcticament es donés per descomptada una o cap baixada de tipus aquest any. La dada clau d’avui serà la xifra de l’IPC americà, que es coneixerà a les 14.30 hora d’Andorra. Els analistes esperen una lleu ampliació en la dada. En to de bancs centrals, des d’Europa es va afirmar que l’organisme pot continuar adoptant mesures més acomodatícies sense provocar una recessió ni comprometre el control de la inflació.