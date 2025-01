Un inici de setmana negatiu a les borses

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van començar la setmana amb baixades moderades, prolongant la tendència negativa del tancament de divendres passat. La caiguda generalitzada es va desencadenar després de la publicació de l’informe d’ocupació nord-americà, que va mostrar una baixada en la taxa d’atur i una creació de llocs de treball molt superior a les expectatives. Aquestes dades reforcen la idea que el mercat laboral dels Estats Units es manté robust, fet que redueix la probabilitat de retallades imminents en els tipus d’interès per part de la Reserva Federal. Actualment, els mercats descompten una única retallada de 25 punts bàsics durant tot el 2025 per part de la Fed, en contrast amb les dues previstes al desembre i les quatre anticipades al setembre. Això ha provocat un augment significatiu en les rendibilitats sobiranes. El bo nord-americà a 10 anys va superar el 4,75%, mentre que el bo alemany a 10 anys va escalar fins al 2,60%, empès pel gran volum d’emissió i la preocupació sobre el control del dèficit. Paral·lelament, Wall Street va iniciar la setmana amb pèrdues pronunciades, amb la mirada posada en la dada més esperada de la setmana: l’IPC de desembre als Estats Units, que es coneixerà demà. Al mercat de matèries primeres, el petroli va mantenir la tendència alcista a l’inici de la setmana. El Brent, referència europea, va superar els 81 dòlars per barril, impulsat per una percepció més positiva de la demanda energètica global i per les tensions geopolítiques i comercials. Les preocupacions sobre les sancions xineses a Rússia i les possibles represàlies a l’Iran, que podrien incloure la prohibició d’accés a vaixells sancionats pels EUA, han afegit pressió als preus.