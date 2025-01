El mercat laboral americà sorprèn molt a l’alça

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes en l’última jornada de la setmana, que tanca amb un balanç positiu per a la renda variable del continent. L’Ibex-35 espanyol va obrir amb el pitjor comportament durant la sessió, afectat pel mal rendiment dels sectors financer i energètic, trencant la tendència de la sessió anterior. Als mercats asiàtics, la borsa japonesa va cedir més d’un 1%, mentre que les borses xineses van patir descensos encara més notables, d’entre un i dos punts percentuals. Aquestes caigudes van estar marcades per l’anunci del Banc Popular de la Xina de suspendre temporalment la compra de bons governamentals en el mercat obert, per un desajust entre oferta i demanda. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street reobrien ahir després de romandre tancats dijous en senyal de dol pel funeral de l’expresident Jimmy Carter. L’atenció dels inversors es va centrar en l’informe d’ocupació mensual i les dades del mercat laboral, amb el potencial d’influir en la política monetària de la Reserva Federal. La dada del mercat laboral no va deixar indiferent ningú, ja que la xifra va superar amb força les previsions dels analistes. La xifra de nomines no agrícoles es va situar en 256.000, superant àmpliament les 165.000 esperades pel consens d’analistes. Alhora, la taxa d’atur es va situar en un 4,1% i va provocar un moviment immediat en la renda fixa governamental. El bo americà a 10 anys va pujar des del 4,7% fins al 4,8%. El mercat de divises va reaccionar amb rapidesa, enfortint-se novament el dòlar. Des d’Europa les dades més rellevants van arribar de França i Espanya. La producció industrial espanyola va caure un -0,4% interanual al novembre.