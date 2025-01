Les dades d’Alemanya segueixen mostrant debilitament

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van començar la jornada amb tendències mixtes, però es van capgirar al terreny positiu a mitja sessió, encaminant-se cap a la tercera sessió consecutiva a l’alça, tot i que amb l’obertura de Wall Street, tornant a cotitzar amb dubtes, va provocar que les borses europees tanquessin en vermell, a excepció de les borsa britànica i la italiana impulsades pel sector bancari i aeroespacial. Les borses americanes obrien amb dubtes, precedides per una jornada molt negativa pels temors a una inflació persistent, arran d’unes dades sòlides del mercat laboral que podrien afectar el cicle de retallades de tipus de la Reserva Federal. En l’àmbit macroeconòmic, Alemanya continua evidenciant signes de debilitat tant en el sector industrial com en el consum. Les comandes de fàbrica van caure un 5,4% mensual al novembre, intensificant la contracció registrada a l’octubre (-1,5%) i situant-se lluny de les previsions del consens, que anticipaven un descens més moderat del 0,3%. Així mateix, les vendes minoristes van retrocedir un 0,6% mensual, ampliant la caiguda de l’octubre (-0,5%). Aquestes dades reforcen la percepció de refredament en la principal economia de la zona euro, amb unes perspectives poc favorables a curt termini. Als EUA, les dades d’ADP del desembre es van situar en mínims des de l’agost. Segons l’enquesta, es van crear 122.000 llocs de treball. La xifra s’ha situat per sota de les expectatives, tot i que encara reflecteix un mercat laboral robust. Les sol·licituds d’atur setmanals van caure fins a 201.000, sent la millor dada de quasi un any. Aquestes dades portarien la Fed podria focalitzar-se més en la inflació que en el mercat laboral.