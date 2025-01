El mercat laboral americà sorprèn i es manté resilient

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir la jornada amb lleugeres baixades, després d’un tancament previ amb fortes pujades de l’Eurostoxx 50, superiors al 2%. A mesura que avançava la sessió, aquestes correccions inicials van donar pas a pujades moderades, impulsades per dades macroeconòmiques favorables a la zona euro. Mentrestant, als Estats Units Wall Street va obrir amb pujades, però ràpidament es van desdibuixar amb descensos dels principals índexs, després de publicar-se novament dades macroeconòmiques que reflecteixen la bona salut econòmica de la primera potència mundial, amb les vacants de llocs de treball, conegudes per les sigles angleses JOLT, situant-se les xifres en màxims dels darrers sis mesos. En l’àmbit macroeconòmic, la inflació de la zona euro va repuntar al desembre fins al 2,4% interanual, dues dècimes més que al novembre. Aquest augment, el més elevat des del juliol del 2024, es va atribuir principalment a l’encariment de l’energia i els serveis. Per països, els increments més destacats es van registrar a Croàcia (4,5%) i Bèlgica (4,4%), mentre que Irlanda (1%) i Luxemburg (1,6%) van experimentar les variacions més baixes. Aquestes dades no haurien de dissuadir el Banc Central Europeu de dur a terme una nova retallada de tipus d’interès al gener, ja que la inflació s’ha situat en el nivell previst pels consens d’analistes. De manera similar, l’IPC subjacent, que exclou aliments frescos i energia, es va mantenir en el 2,7%, també en línia amb les previsions. Pel que fa al mercat laboral, la taxa d’atur a la zona euro es va mantenir en el 6,3%. Des dels Estats Units, la dada més rellevant del dia va ser el nombre d’ofertes de feina, fins a 8,1 milions.