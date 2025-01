Dades d’atur favorables a banda i banda de l’Atlàntic

Publicat per Cristina Llau Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir ahir amb comportaments mixtos, però es van girar cap al vermell a mitja sessió. A l’Àsia, la borsa japonesa va romandre tancada per festivitat, acumulant quatre sessions sense activitat des del 30 de desembre, mentre el ien continua apreciant-se respecte a l’euro aquesta setmana. En una setmana atípica per a l’activitat normal de la borsa, Europa està mostrant un comportament pobre. En l’àmbit macroeconòmic, ahir la jornada va estar marcada per les dades de mercat laboral a Europa. A Espanya, l’atur va baixar un 5,4% interanual, fins a un total de 2.560.718 aturats, un nivell no vist des del desembre del 2007. D’altra banda, l’atur juvenil va caure un 5,54% interanual, assolint el nivell de quota mínima històrica. A Alemanya, la taxa es va mantenir en el 6,1%, superant les expectatives, que preveien un increment fins al 6,2%. Als Estats Units, les sol·licituds setmanals d’atur publicades el 2 de gener van caure al nivell més baix dels darrers vuit mesos, reflectint una vegada més la solidesa del mercat laboral nord-americà. D’altra banda, segons Morgan Stanley, l’Índia es perfila com la pròxima tercera potència econòmica mundial, superant el Japó i Alemanya aquesta dècada, gràcies al creixement de la classe mitjana i a la deslocalització de fàbriques al seu territori. Pel que fa a matèries primeres, el petroli va tancar el desembre amb una forta tendència alcista. El barril de cru Brent va superar els 75 dòlars, impulsat per un augment de la demanda a la Xina i per una caiguda de les reserves de cru als Estats Units. En l’àmbit empresarial, CaixaBank va anunciar que ha completat un 52% del seu programa de recompra d’accions.