Les borses inicien l’any amb pujades

Els índexs europeus van iniciar la primera sessió de l’any amb pujades moderades en espera de les dades de producció manufacturera de la zona euro. Als Estats Units, Wall Street va començar l’any amb el peu dret, després d’un tancament negatiu en el còmput mensual en què l’S&P-500 va registrar una caiguda del 2,50%. No obstant això, el selectiu nord-americà va tancar un any magnífic amb una rendibilitat del 23,59%, acompanyat de l’enfortiment del dòlar. En contrast, les borses xineses van començar l’any amb descensos superiors al 2%, afectades per la publicació d’unes dades de producció manufacturera febles. En l’àmbit macroeconòmic, la jornada va estar marcada per la publicació dels PMI manufacturers del desembre. A la zona euro, la producció manufacturera es va mantenir en nivells similars al mes anterior. En concret, el PMI va sorprendre lleugerament a la baixa en situar-se en 45,1 punts, és a dir, 0,1 punts menys respecte de la previsió i la dada del novembre. L’indicador es manté en terreny contractiu, per sota dels 50 punts, però aquest mes la dada ha estat en línia amb l’estimat pel consens d’analistes. A Alemanya i França, la manufactura va continuar desaccelerant-se. Mentrestant, Espanya va destacar com l’única gran economia europea a situar-se en terreny expansiu, amb 53,3 punts. En canvi, el PMI manufacturer italià va sorprendre positivament en situar-se en 46,2. Pel que fa a divises, ahir l’euro va caure al seu nivell més dèbil enfront del dòlar. La moneda comuna ha retrocedit tocant els 1,0261 dòlars per euro, el nivell més baix des del novembre del 2022. Des de final de setembre, l’euro perd prop del 9%, quan cotitzava per sobre de 1,12 dòlars.